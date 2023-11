Heathrow, al via le nuove rotte invernali

Heathrow si prepara a ospitare una serie di nuove rotte invernali. Come rioporta TTG Media infatti, si avranno nuovi voli diretti ad esempio per Perù, Maldive e Turks & Caicos.

In dettaglio, Latam ripristinerà un collegamento diretto con il Perù lanciando il servizio Heathrow-Lima il prossimo 2 dicembre.

Turkmenistan Airlines inizierà a servire Ashgabat da Heathrow a partire dal 4 novembre, mentre Virgin Atlantic lancerà voli invernali per Maldive, Turks e Caicos e Dubai.



"Siamo entusiasti delle 11 nuove rotte che partiranno da Heathrow durante la stagione invernale - ha affermato Ross Baker, direttore commerciale dello scalo di Heathrow -. Sono sicuro che le nuove tratte riscuoteranno grande successo fra chi desidera organizzare una vacanza invernale al caldo”.



Altre novità includono i nuovi collegamenti di Lufthansa, che aumenta i servizi verso Austria e Germania con voli per Salisburgo e Friedrichshafen dal 16 dicembre.



Gli inglesi avranno anche più scelta per quanto riguarda le destinazioni sciistiche, con British Airways che lancerà i servizi per Torino dal 10 dicembre. A questo si aggiungono i nuovi voli per Colonia, Belgrado e Riga.