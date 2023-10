Forte preoccupazione. È quanto espresso da Aeroporti 2030 in merito a una norma presente nella prossima legge di bilancio, secondo la quale i comuni avranno la possibilità di aumentare la tassa di imbarco in aeroporto fino a 3 euro.

L’associazione che riunisce gli scali romani e quelli del Nord-Est considera questa decisione come una minaccia per la ripresa in atto per tutto il settore. “L’eventuale incremento dell’addizionale comunale – ha dichiarato il presidente Alfonso Celotto a Teleborsa - avrebbe un impatto fortemente negativo sulla competitività degli scali aeroportuali nazionali, considerato che una forma analoga di imposta non esiste negli altri Stati europei”.



Ripercussioni sui prezzi

Secondo Celotto il rischio è di una ripercussione sui prezzi dei biglietti aerei e soprattutto in un disincentivo per il turismo. “Per queste ragioni - conclude - auspichiamo lo stralcio di questa norma dalla legge di bilancio per evitare un possibile grave pregiudizio al sistema aeroportuale nazionale e, più in generale, al sistema Paese”.