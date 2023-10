Lot Polish Airlines inaugura il volo giornaliero Roma-Varsavia

Lot Polish Airlines inaugura il nuovo volo giornaliero non-stop da Roma Fiumicino all'aeroporto Chopin di Varsavia. Da qui, i viaggiatori provenienti dall'Italia possono imbarcarsi su altri voli della compagnia di bandiera polacca per raggiungere tante altre destinazioni in Polonia, Europa orientale e centrale, paesi baltici, Asia centrale, America del Nord e Asia-Pacifico.

I nuovi voli decollano da Roma Fiumicino il lunedì alle 10,25 e alle 19,40 di ogni martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Per il rientro in Italia, il volo decolla dall'aeroporto Chopin di Varsavia alle 7,15 di ogni lunedì, martedì, giovedì e sabato; ogni mercoledì, venerdì e domenica è disponibile il volo con partenza alle 16,30.



"Riscontriamo un aumento della domanda da parte dei punti vendita in Italia e siamo entusiasti di aumentare la nostra capacità e la nostra offerta in questo mercato strategico - dichiara Amit Ray, direttore Italia per i mercati Dach e India e head of global corporate and strategic sales di Lot Polish Airlines -. Il nostro nuovo servizio da capitale a capitale segna una tappa significativa per la connettività aerea tra Italia e Polonia. I viaggiatori del bacino di utenza di Roma possono ora raggiungere Varsavia con un vettore di rete full-service, senza scali, per godere l’esperienza di una delle città più vivaci d'Europa, Varsavia".



“Siamo lieti di dare il benvenuto a questo nuovo sviluppo di Lot a Roma Fiumicino a pochi mesi dal lancio del nuovo volo dall'aeroporto di Radom – ha aggiunto Federico Scriboni, responsabile Aviation business development di Aeroporti di Roma -. La rotta Roma-Varsavia ha sempre rappresentato un collegamento cruciale per le relazioni tra i nostri Paesi, favorendo gli scambi diplomatici e commerciali e lo sviluppo turistico tra Italia e Polonia. Il nuovo volo giornaliero migliorerà la connettività tra due città così ricche di storia, arte e cultura".