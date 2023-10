La libanese Mea non ha più aerei basati in Libano

La storia ha dell'incredibile, ma in realtà le ragioni non sono complesse da capire. Middle East Airlines, la compagnia aerea del Libano, non ha più basi nel Paese di cui batte bandiera.

A iniziare dalla scorsa settimana, il vettore ha iniziato a portare gli aerei da Beirut verso altri aeroporti, in particolare Cipro, riducendo ovviamente i collegamenti sulla capitale del Libano. Ora ha praticamente lasciato il suo Paese, come riporta preferente.com, senza più aerei basati in Libano.



La motivazione in realtà è meno bizzarra di quanto si pensi: in seguito alle tensioni nell'area del Medioriente, le compagnie di assicurazione aeronautica hanno aumentato i premi per gli aerei con base in Israele o in Libano.



Secondo le ultime informazioni diffuse dalla compagnia, solo 8 dei 22 aerei di Mea voleranno ancora a Beirut, mentre i restanti si dirigeranno verso mete come Cipro, Doha o Oman. Una mossa che, afferma la stessa compagnia, ridurrà i costi assicurativi dell'80%.