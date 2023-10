Aeroitalia e la diatriba sui voli sullo scalo di Ancona

Appare burrascoso l’ingresso di Aeroitalia sull’aeroporto di Ancona. La raffica di nuove rotte annunciate qualche settimana fa rischia ora di andare incontro a un contenzioso dopo che la compagnia aerea ha deciso di sospendere i tre collegamenti internazionali (Vienna, Bucarest e Barcellona) a partire dalla metà di novembre.

La querelle sarebbe partita, secondo quanto comunicato da Aeroitalia, dal mancato adempimento degli impegni da parte di Atim, la società che si occupa di promozione turistica della regione Marche, e avrebbe potuto mettere a repentaglio anche le nuove rotte in continuità territoriale sulla Penisola, sempre dallo scalo di Falconara. Minaccia rientrata, però, dopo che l’Enac si è mossa minacciando una diffida nel caso di dietrofront sui voli da parte di Aeroitalia.



Sulla questione una soluzione al momento appare ancora lontana, mentre la società di gestione dello scalo marchigiano ha annunciato di essere in trattativa con altri vettori per garantire all’aeroporto di Ancona collegamenti internazionali anche per la stagione invernale.