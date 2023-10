Ponte Ognissanti, più italiani scelgono il treno: le mete più ambite

Cresce del 52% il numero degli italiani che sceglierà il treno per spostarsi durante il Ponte di Ognissanti. È quanto rileva Trainline, sulla base del confronto dei dati raccolti tra la settimana del 24-29 ottobre e quella del 31 ottobre-5 novembre.

Nella top five delle destinazioni che hanno visto il maggior incremento nel numero di passeggeri rispetto alla settimana precedente figurano: Bolzano +288%; Pisa +193%; Reggio Emilia +160%; Ferrara +158%; e Firenze +106%.



Menzione speciale per Lucca, favorita dal Lucca Comics and Games, in scena dal 1° al 5 novembre. In questo caso è del 41% l’aumento rispetto al periodo in cui si è svolta l’edizione 2022 della fiera.



All’estero, si guadagnano la vetta Monaco e Zurigo.