Gruppo Lufthansa, recruiting per oltre 2mila piloti

Aria nuova in casa di Lufthansa Group, che entro il 2025 si appresta ad aggiungere più di 2mila nuovi piloti.

“Con il suo slogan ‘Pilot – your dream job, just better’, la nuova campagna si allontana dai soliti cliché ed è rivolta sia ai nuovi arrivati nella professione di pilota sia ai piloti ready-entry precedentemente formati che desiderano trasferirsi in una compagnia aerea di Lufthansa Group. Il Gruppo si rivolge in particolare anche alle giovani donne che desiderano intraprendere una carriera in cockpit, ma chiunque dovrà mostrare un vivo spirito di squadra e forti talenti interpersonali, ‘A key cockpit instrument: social skills’, come recita uno dei messaggi della campagna” si legge in una nota diffusa da Lufthansa Group.



La nuova Lufthansa Group pilot recruitment campaign è presente online e sulla carta stampata. L’attività viene condotta anche attraverso le piattaforme pubblicitarie out of home e su tutti i social media.

Lufthansa Group ha lanciato per la prima volta ‘flybig’ all’inizio del 2023. Per il prossimo anno sono previste ulteriori fasi incentrate sul reclutamento di cockpit personnel. La campagna indirizza i destinatari interessati anche ai career channel corrispondenti e al sito web della European Flight Academy, la scuola di volo di Lufthansa Group.



Il vantaggio principale offerto dal pilot training alla European Flight Academy consta nel fatto che le compagnie aeree di Lufthansa Group danno priorità ai propri diplomati per soddisfare le esigenze di cockpit crewing.