Iag, profitti record per l’estate

Le compagnie aeree europee stanno segnando trimestrali da record e Iag non fa eccezione. La casa madre di British Airways e Iberia, per i tre mesi chiusi il 30 settembre, ha segnato un utile operativo pari a 1,745 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,218 miliardi dello stesso periodo del 2022. L'utile netto risulta pari a a 1,230 miliardi di euro, contro gli 853 milioni del 2022.

Come riporta ttgmedia.com, la previsione per la fine dell'anno è di una forte ripresa sul fronte dei margini e dell'utile operativo, che dovrebbero tornare ai livelli pre-Covid.