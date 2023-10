Embraer, consegne in aumento del 30%

Embraer chiude un ottimo trimestre con consegne in aumento del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Si tratta della seconda volta in cui il costruttore registra una crescita a doppia cifra, come riporta simpleflying.com. Elevato anche il livello di portafoglio degli ordini, che comprende i 19 aeromobili chiesti da SkyWest, 4 per Luxair e 5 per Air Peace.



Un andamento che nel complesso riflette lo stato di buona salute della domanda per l'industria aeronautica, effetto della ripresa dei viaggi dopo lo stop alle misure di restrizione legate al Covid.