Francoforte: Fraport e Sita estendono l’utilizzo della biometria facciale a tutti i vettori

Arriva dalla collaborazione di Fraport con Sita l’estensione a tutte le compagnie aeree che operano sull’aeroporto di Francoforte dell’utilizzo dei touchpoint biometrici per l’identificazione dei passeggeri, dal check in all’imbarco sugli aerei.

“Grazie alla soluzione biometrica Smart Path di Sita, supportata da Nec, il volto diventa la carta d'imbarco – si legge in un comunicato congiunto -. I passeggeri possono registrarsi in modo sicuro in anticipo sul proprio cellulare attraverso l'app biometrica di Star Alliance o direttamente al chiosco del check-in con il proprio passaporto biometrico. L'intero processo di registrazione richiede solo pochi secondi”.



Una volta registrati, i passeggeri passano attraverso i checkpoint dotati di riconoscimento facciale senza mostrare alcun documento fisico.