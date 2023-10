“No all'aereo se si può scegliere il treno”: la Spagna segue la via francese

Era stata la Francia la prima a varare una regola per favorire il trasporto su rotaia rispetto a quello via aerea. E ora anche la Spagna sta studiando un provvedimento simile.

La regola varata da Parigi infatti prevede l'aumento delle tasse legate ai voli per i quali esiste un'alternativa via treno ragionevole in termini di tempo. La Spagna, come riporta preferente.com, starebbe varando una legge che vieta i voli a corto raggio se esiste un'alternativa tramite treni ad alta velocità con itinerari di durata inferiore alle 2 ore e mezza.



Tuttavia, secondo il portale trade spagnolo, stando ai primi dettagli sulla nuova regola gli effetti potrebbero essere molto minori del previsto. La proposta allo studio prevede una serie di clausole, tra cui la non applicazione del veto per i voli con gli hub internazionali come Madrid o Barcellona. Ovvero, sottolinea Preferente, proprio le tratte per cui esiste l'alternativa ad alta velocità.



Non solo: anche in Spagna, come avvenuto in Italia, il trasferimento dei passeggeri dall'aereo al treno è in atto già da anni, con l'alta velocità che guadagna rapidamente quote di mercato.