SkyAlps mette gli occhi su Cuneo. In arrivo il volo per Roma

SkyAlps scommette sull’aeroporto di Cuneo. In un’intervista rilasciata a La Stampa, il ceo Josef Gostner conferma: “Ci hanno contattato dalla società di gestione. Ci siamo confrontati e abbiamo provato a rendere concreta una forma di collaborazione, auspicata da entrambe le parti”.

La storia di Gostner inizia come operatore turistico. “Poi sono arrivati i collegamenti con la Germania: Amburgo, Berlino, Dusseldorf, ai quali l’anno prossimo si aggiungeranno Hannover, Stoccarda, Francoforte. E di lì si aprirà la porta sul mondo”. Acquistato anche l’aeroporto di Bolzano. “Siamo piloti da 40 anni, i nostri jet privati sono sempre stati lì. Quando ci siamo resi conto che lo scalo veniva lasciato andare, abbiamo deciso di acquistarlo dalla Provincia autonoma di Bolzano. L’aeroporto sta diventando redditizio. E i risultati si vanno consolidando: nel 2024 avremo l’Ebitda positivo”.



I piani su Cuneo sono ambiziosi: “Credo ci siano delle chances per costruire una collaborazione interessante. Con i vantaggi che gli scali piccoli offrono ai viaggiatori, ad esempio in termini di code e attese. L’hangar a Cuneo ci offre anche lo spazio per la manutenzione di 4 aerei. E intendiamo, in futuro, basarne uno a Levaldigi, per una rotta quasi giornaliera con Roma”.

In preventivo anche altri collegamenti. “Penso a charter su rotte turistiche d’estate: Olbia, Sicilia, Puglia, Calabria. Con la nostra formula. Siamo partiti con due aerei presi in leasing, ora ne abbiamo quattordici di proprietà”.



Il segreto, secondo è Gostner, è essere vettore di nicchia. “Abbiamo scelto di utilizzare aerei che arrivano soltanto a 76 posti e sono ritenuti ‘complicati’ da pilotare. Le grandi compagnie, invece, vogliono volare unicamente con aerei da 150. Per questa nostra scelta, tutti gli aeroporti minori, dove i grandi non possono volare, hanno cominciato a chiamare noi”.