Emirates sul Sud-Est asiatico: codeshare con Batik Air Malaysia

Emirates annuncia la firma di un accordo di codeshare con Batik Air Malaysia, ampliando il network con 5 città malesi e 3 punti regionali del Sud-Est asiatico, grazie ai collegamenti sull'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur.

"Siamo soddisfatti di questa partnership, che ha il potenziale per rafforzare il ruolo della Malesia come punto d'accesso primario alla regione. Ci auguriamo di vedere un aumento del traffico al Kuala Lumpur International Airport, soprattutto per facilitare la connettività con le destinazioni regionali", ha dichiarato in una nota il ministro dei trasporti della Malesia, YB Tuan Anthony Loke.



Emirates collocherà il suo codice sui voli operati da Batik Air verso Penang, Kuching, Kota Kinabalu, Langkawi, Johor Bahru, Denpasar, Jakarta e Singapore. I clienti del vettore avranno inoltre la possibilità di fare scalo a Kuala Lumpur prima di proseguire verso le loro destinazioni finali. La compagnia aerea avrà inoltre accesso ad altre otto destinazioni operate da Batik Air via Kuala Lumpur per i trasferimenti interlinea.