Al via domani 'IBE Driving Experience 2023', l'evento IEG al Misano World Circuit 'Marco Simoncelli'

Prenderà il via domani la due giorni di ‘IBE Driving Experience 2023’, l’appuntamento di Italian Exhibition Group che martedì 24 e mercoledì 25 ottobre raccoglierà il mondo del trasporto collettivo sostenibile presso il Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’ di Misano Adriatico, in attesa di IBE Intermobility and Bus Expo, la manifestazione espositiva punto di riferimento biennale del settore che si svolgerà alla Fiera di Rimini nel 2024.



Martedì 24 ottobre il focus dell’evento inaugurale è sul turismo, con due tavole rotonde dedicate a “TPL e trasporto extra urbano: partnership pubblico-privato per l'intermobilità nelle città e il turismo dei borghi”. Dopo i saluti di Corrado Peraboni, CEO Italian Exhibition Group Spa, e Roberta Frisoni, Assessore Politiche Per La Mobilità e Trasporto Pubblico Locale del Comune di Rimini, interverranno operatori, nuovi attori dell’energia e Istituzioni con l'obiettivo di condividere le migliori pratiche e individuare un comune percorso di collaborazione. Sarà l’occasione per fare il punto sulle politiche in atto e sui finanziamenti dedicati allo sviluppo delle aree interne e sul contributo del turismo motoristico alla valorizzazione del Made in Italy e alla crescita dei territori. Un momento di attenzione verrà riservato al Maas (Mobility as a service), come fattore di miglioramento della qualità della vità nelle città e agente di sviluppo dei borghi, nelle sue più recenti applicazioni.



Nel pomeriggio di mercoledì 25 ottobre sarà invece a tema “Bus&Coach: nuove fonti di trazione, tecnologia e riassetto delle filiere industriali. L’elettrico guida il riposizionamento dell’industria del bus” il talk-show che tratterà delle nuove dinamiche del settore tra costruttori e carrozzieri che crisi post-pandemica e transizione verso l'elettromobilità hanno avvicinato in veste di alleati.