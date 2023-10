Querelle sul marchio Aeroitalia: il ceo Intrieri replica a Ita Airways

“Pretestuoso, infondato e tardivo”. Gaetano Intrieri non ci sta di fronte alle accuse lanciate da Ita Airways in merito a marchio e livrea di Aeroitalia di cui è ceo e passa al contrattacco minacciando di agire a sua volta per vie legali.

Nei giorni scorsi era emersa la notizia del vettore nazionale che aveva contestato l’utilizzo del brand e della livrea di Aeroitalia, considerati troppo simili a quelli dell’ex compagnia di bandiera; marchio che, come si ricorda, Ita aveva acquistato senza poi utilizzarlo, almeno nell’immediato. Secondo quanto riportato da Corriere.it, ad Aeroitalia sarebbe ora arrivata una contestazione della Società italiana brevetti in cui si evidenzia “una chiara violazione dei diritti esclusivi di Ita e traggono un ingiustificato vantaggio dalla reputazione dei marchi della stessa”. A seguire poi la richiesta di danni e quella di rimozione del marchio e del dominio.



Secondo Intrieri appare strano che la questione emerga a due anni di distanza dalla registrazione del marchio, comunque considerato completamente diverso da quello di Alitalia. E comunque conclude: “Si anticipa che, qualora non ritiriate immediatamente tale pretestuosa richiesta dandocene comunicazione, ogni valutazione circa la rilevanza di tali affermazioni sotto il profilo della violenza privata sarà lasciata alle competenti autorità giudiziarie”.