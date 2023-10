Aer Lingus torna sulla Manchester-Barbados

Dal prossimo mese Aer Lingus tornertà a volare da Manchester alle Barbados con collegamenti diretti. La decisione è stata presa in seguito all'aumento della domanda.

Come riporta ttgmedia.com la compagnia opererà 3 voli settimanali a partire dal primo novembre.



Proseguono così i piani sui collegamenti lungo raggio da Manchester della compagnia aerea irlandese, che recentemente ha puntato proprio su questo scalo per i voli oltreoceano. Ha infatti già incrementato i vooi su Orlando e quelli su New York.