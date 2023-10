Lufthansa: in arrivo 40 aerei per la nuova controllata City Airlines

Un ordine di 80 aerei di cui 40 saranno destinati alla creazione della flotta della nuova controllata City Airlines. Prende corpo il progetto di Lufthansa annunciato pochi mesi fa e che opererà voli a corto raggio basandosi sui due hub della compagnia, ovvero Francoforte e Monaco.

Come riporta preferente.com, gli 80 aeromobili in arrivo saranno a corridoio singolo, anche se non si sa ancora se si tratterà di Embraer o di A220.



Il debutto della nuova controllata sarebbe previsto per il 2024, in un primo momento con A319.