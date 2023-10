Air France-Klm, accordo strategico con Sabre per le offerte Ndc

Si rafforza la collaborazione tra Air France-Klm e Sabre Corporation. Il Gruppo ha siglato un accordo strategico pluriennale con il fornitore di soluzioni tecnologiche per il travel per la distribuzione delle offerte Ndc e rinnovato l'accordo Edifact esistente.

La collaborazione è stata ampliata con offerte arricchite di New Distribution Capability, che saranno commercializzate e vendute insieme ai contenuti Edifact, attraverso il Gds di Sabre.



Le offerte Ndc di Air France-Klm saranno distribuite alle agenzie collegate a Sabre in più fasi nel corso del prossimo anno. "La scelta dei giusti partner tecnologici di viaggio con cui collaborare è fondamentale. Ecco perché siamo lieti di ampliare la nostra collaborazione con Sabre. Questo aiuterà i nostri partner adv a distribuire l'offerta Ndc, offrendo ai viaggiatori una gamma più ampia di opzioni per migliorare il loro viaggio, dall'inizio alla fine", ha dichiarato Angus Clarke, chief commercial oOfficer di Air France-Klm.