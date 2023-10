Binter lancia il pass per visitare diverse isole delle Canarie nello stesso viaggio

Si chiama AirPass Explorer ed è stato lanciato da Binter per consentire ai viaggiatori di scoprire tutte le Canarie. Il pass consente ai viaggiatori di accedere a tariffe speciali ridotte per visitare più di due isole dell'arcipelago.

Per usufruire di questa sorta di 'carnet' non c'è un numero massimo di giorni di permanenza, ma è necessario che trascorrano almeno 4 notti tra il primo e l'ultimo volo e ogni spostamento tra le isole deve essere effettuato almeno 24 ore dopo il precedente. In altre parole, la tariffa scontata viene riconosciuta ai clienti che soggiorneranno almeno una notte nelle isole visitate.



Il pass, come riporta preferente.com, potrà essere acquistato e configurato con almeno 7 giorni di anticipo e prevede un minimo di 3 voli e un massimo di 8; tuttavia non è ripetibile lo stesso viaggio.