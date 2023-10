A causa di minacce alla sicurezza sono appena stati evacuati sei aeroporti in Francia: si tratta degli scali di Lille, Lione, Nantes, Nizza, Tolosa e Beauvais.

Come riporta corriere.it la notizia arriva direttamente dalla polizia francese.



Al momento non si sa quando la situazione potrebbe tornare alla normalità. In base a quanto riportato da alcuni dei profili Twitter degli aeroporti coinvolti, sono attualmente in corso le verifiche sulla situazione degli scali da parte delle autorità.