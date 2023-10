Linate Airport District, il nuovo progetto Sea di quartiere sostenibile e innovativo

L’obiettivo è far diventare Linate un punto di riferimento per la sostenibilità e l’innovazione. Per questo Sea ha annunciato l’ideazione del ‘Linate Airport District’, un progetto di trasformazione dell’area adiacente allo scalo in un nuovo quartiere aperto non solo ai passeggeri, ma a tutti i cittadini milanesi.

“Il Linate Airport District - spiega Armando Brunini (nella foto), ceo di Sea - completa il restyling di Linate. Milano ha un aeroporto che raggiunge i massimi standard di qualità che l’industria offre e con il Lad miglioreremo ulteriormente funzioni e servizi a supporto dell’attività aeroportuale, offrendo spazi lavorativi moderni e funzionali e ampi spazi verdi direttamente collegati all’Idroscalo”.



Il progetto di rigenerazione urbana, come spiega Repubblica, è guidato da Chorus Life Linate Spa e si baserà sul concept ‘ChorusLife’, un modello di città del futuro che promuove sostenibilità e socializzazione. L'avvio delle attività preliminari è previsto entro il 2024.