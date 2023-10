AirHelp e i disagi nel trasporto aereo: nei mesi estivi oltre 8 milioni di passeggeri coinvolti

Una fotografia impietosa quella scattata da AirHelp sui disservizi aerei in base a un sondaggio effettuato tra i viaggiatori provenienti da oltre 60 Paesi, fra cui europei, britannici, statunitensi e brasiliani.

Solo in Italia tra luglio e agosto i disservizi hanno coinvolto oltre 8 milioni di passeggeri, con più di 500mila che hanno subito cancellazioni di voli. Un'analisi più approfondita delle cancellazioni ha rivelato che, sebbene le compagnie aeree siano generalmente più efficienti nell'offrire ai passeggeri che subiscono cancellazioni di voli un rimborso o un volo alternativo, il 17% dei partecipanti al sondaggio è rimasto senza nessuno dei due.



Assistenza ancora carente

Il servizio di assistenza, dunque, non si dimostra all’altezza delle richieste dei viaggiatori, che hanno assegnato un punteggio di soli 3 punti su 10 al customer care.



Fra le principali cause di ansia e frustrazione, in cima alla classifica ci sono le lunghe attese in aeroporto (73%), seguite a ruota dall'arrivo a destinazione in un orario scomodo (71%) e dallo stress (68%).



Il danno economico

A livello economico, poi, secondo quanto rilevato da AirHelp la spesa media derivante da scioperi, cancellazioni o ritardi è stata di ben 362,50 euro. Fra viaggi alternativi, alloggi, cibo e bevande, il 72% dei viaggiatori ha sostenuto dei costi extra, mentre il 46% di passeggeri ha perso denaro a causa di mancati guadagni e costi non rimborsabili, tra questi ad esempio l’alloggio.



"Affrontare la natura imprevedibile dei viaggi aerei - commenta Tomasz Pawliszyn, ceo di AirHelp - non è mai facile, soprattutto se si considerano gli scioperi e altri imprevisti che sfuggono al nostro controllo. L’obiettivo di AirHelp non è solo quello di educare i passeggeri sui loro diritti e aiutarli a farli valere in caso di ritardi e cancellazioni. Vogliamo piuttosto collaborare con le compagnie aeree per garantire ai passeggeri un'esperienza di volo soddisfacente”.