"L’aeroporto non è più un non luogo, un posto solo di transito. Negli ultimi anni si è trasformato anche in opportunità economica per gli operatori del settore”. Il presidente Enac, Pierluigi Di Palma, traccia la rotta per gli scali del futuro nel corso del convegno ‘Aeroporti e digitale’, organizzato da Aeroporti 2030 in Senato.

Una linea che passa attraverso lo sviluppo tecnologico e quello di servizi all’avanguardia, perché l’aeroporto stesso è motore dell’economia del Paese. E non solo.



"Gli aeroporti possono essere straordinari laboratori di innovazione - dice Marco Troncone, amministratore delegato Aeroporti di Roma -. Il settore è sano, in crescita e in continuo sviluppo. Si tratta di un contesto in costante rinnovamento. Dalla gestione operativa alla realizzazione di nuove infrastrutture e servizi commerciali, sono tante le opportunità per creare innovazione. Attraverso ingenti investimenti nello sviluppo digitale e tecnologico puntiamo a offrire standard sempre più elevati ai nostri passeggeri”.

Questo perché il futuro passa attraverso le interconnesioni, sia dei passeggeri che delle merci.



“In un futuro connesso, collegato e veloce, aeroporti, vertiporti e logistica integrata devono poter assumere un ruolo sempre più strategico e decisivo, sia per la mobilità delle persone che delle merci - ha dichiarato Alfonso Celotto, presidente di Aeroporti 2030 -. È essenziale la consapevolezza comune che investire sul settore significa favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese”.

Per fare in modo che gli aeroporti diventino i luoghi dove il futuro diventa realtà.