L'idea di United: imbarco prioritario per chi ha il posto finestrino per risparmiare tempo

Il meccanismo è semplice: far sedere prima chi occupa il posto di fianco al finestrino e solo dopo chi ha quello lato corridoio. E questo per evitare di costringere passeggeri ad alzarsi per lasciar passare il vicino di posto.

United Airlines lancierà in via sperimentale dal 26 ottobre un sistema di imbarco che selezionerà i passeggeri in base al posto prenotato, se finestrino, corridoio o centrale. Come riporta sky.it, verranno comunque mantenuti i preimabrchi in casi particolari, come quelli dei passeggeri con disabilità, minori non accompagnati e militari in servizio attivo. Seguiranno dunque i passeggeri di prima classe e quelli della business.



Ovviamente, saliranno poi i passeggeri con i posti finestrino, poi quelli della fila di uscita, quindi i viaggiatori con i posti centrali e infine quelli con il posto corridoio.



Secondo le stime il sistema potrebbe far risparmiare fino a 2 minuti di tempo per imbarco, ma non solo: ridurrebbe anche la possibilità di ritardi o addirittura potrebbe consentire di aggiungere voli allo schedule.