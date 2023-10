Gran Bretagna: Leeds Bradford investe 100 milioni di sterline per il restyling

Un investimento di oltre 100 milioni di sterline per il rifacimento del terminal. Questa la cifra stanziata dall’aeroporto di Leeds Bradford, lo scalo base di Jet2 e Jet2 Holidays, che lo scorso marzo ha accantonato i piani per una riqualificazione globale da 150 milioni di sterline a causa dell’opposizione, da parte dell’opinione pubblica, per l’impatto negativo per l'ambiente che sarebbe derivato dal conseguente aumento di voli e l’inquinamento e le emissioni di carbonio che la ricostruzione avrebbe comportato.

Il progetto originale, spiega TTG Media, avrebbe comportato la demolizione dell'attuale terminal, mentre invece ora verrà ristrutturato con un ampliamento di tre piani. I lavori, che inizieranno a breve, dovrebbero durare fino al 2026.



"L'inizio di una nuova era"

In base a quanto dichiarato dall’amministratore delegato Vincent Hodder lo scalo avrà "ulteriori postazioni per gli aerei, più posti a sedere, controlli di sicurezza più rapidi, nuovi negozi e ristoranti, un'area di ritiro bagagli e una sala immigrazione più grandi, nonché un migliore accesso per i passeggeri con mobilità ridotta".



Un progetto ambizioso che, aggiunge Hodder, “segna l’inizio di una nuova era per l’aeroporto di Leeds Bradford”.