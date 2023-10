di Francesco Zucco

Una novità solo apparentemente piccola, che in realtà potrebbe rivoluzionare l'esperienza di viaggio. E anche, forse un domani, incidere sul portafoglio.

L'aeroporto di Londra Heathrow, che recentemente è stato al centro delle polemiche proprio per le tempistiche dei controlli di sicurezza, ha lanciato il nuovo 'Heathrow timeslot', che consentirò di prenotare in anticipo un orario per il passaggio al checkpoint.



L'obiettivo primario, come riporta preferente.com, è quello ovviamente di eliminare le lunghe code di attesa. Il sistema di prenotazione è gratuito, si rivolge ai passeggeri in partenza dal Terminal 3 e i viaggiatori possono prenotare il proprio slot sul sito dell'aeroporto di Heathrow.



I possibili sviluppi

Il sistema però apre le porte anche a ulteriori cambiamenti. Come già accade per il servizio fast lane, che è a pagamento, il sistema di prenotazione potrebbe un domani comportare fee aggiuntive per il viaggiatore. Ad esempio gli aeroporti, come sottolinea il sito di informazione trade iberico, potrebbero far pagare il posto in fila.



L'ipotesi al momento non è stata nemmeno ventilata, ma il sistema di per sè apre le porte ad alcune di queste eventualità. Un sistema che gli aeroporti potrebbero adottare per far quadrare i conti in un periodo di aumento dei costi.