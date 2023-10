Israele: voli Ita Airways cancellati fino al 21 ottobre, le mosse degli altri vettori

La situazione di Israele ha spinto Ita Airways a cancellare i voli da/per Tel Aviv fino al 21 ottobre “al fine – dichiara il vettore sul suo sito – di preservare la sicurezza di passeggeri ed equipaggi”.

“La situazione – continua il vettore – è in continua evoluzione, per cui preghiamo i passeggeri di verificare lo stato del volo sul sito e app prima di recarsi in aeroporto”.



Virgin Atlantic, invece, ha deciso di riprendere le operazioni su Israele, seppur in modo parziale. Da venerdì 20 ottobre, infatti, il vettore riavvierà uno dei sue due voli giornalieri per Tel Aviv, il VS457 che decollerà dall’aeroporto di Heathrow alle 8,50, atterrando a Tel Aviv alle 15,40 ora locale. Il volo di ritorno partirà da Israele alle 16,25.



Il vettore, aggiunge TTG Media, precisa che chiunque abbia effettuato entro il 15 ottobre una prenotazione per un volo su Israele valida dal 7 al 28 ottobre, può cancellarla e ottenere un rimborso completo, oppure modificare il viaggio gratuitamente, purché la nuova data di viaggio sia prima del 31 dicembre.



Tra i vettori che hanno sospeso i collegamenti per Israele TTG Media segnala British Airways, che li ha sospesi fino a domani mercoledì 18 ottobre compreso, mentre i voli easyJet rimarranno sospesi fino a giovedì 19 ottobre. Wizz Air, invece, ha cancellato tutti i collegamenti fino a sabato 21 ottobre.