Il passaggio di Air Europa a Iberia richiederà più tempo del previsto. Ad affermarlo è lo stesso gruppo Iag, cui fa capo il vettore acquirente.

Secondo preferente.com le stime verosimili per il processo sono di circa 18 mesi e quindi l'operazione dovrebbe concludersi nell'ultimo trimestre del prossimo anno, come ha evidenziato il ceo del gruppo Iag Luis Gallego. Attualmente la pratica è nelle mani dell'Unione europea, che non ha ancora inserito l'operazione nell'elenco delle fusioni in attesa di convalida.



Gallego ha anche fatto alcune precisazioni sull'operazione Tap, sottolineanche che al momento non esiste ancora una posizione ufficiale di Iag circa l'acquisizione.