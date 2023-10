Lot apre un volo tra Milano e Rzeszów nella programmazione invernale

E’ il volo tra Milano Malpensa e Rzeszów la new entry di Lot Polish Airlines per la programmazione invernale. Il collegamento sarà settimanale e decollerà a partire dal 4 novembre; per la rotta la compagnia utilizzerà un Embraer 170.

"Stiamo registrando una domanda significativa in Italia per i viaggi in Polonia – sottolinea Amit Ray, director Italy, Dach markets e India, e head of global corporate and strategic sales -. Mentre i nostri voli da Milano Malpensa, Venezia e Roma verso il nostro hub globale presso l'aeroporto Chopin di Varsavia, così come i voli da Roma a Radom, offrono molte opzioni di viaggio per i nostri clienti italiani, ora possono facilmente esplorare la parte sud-orientale della Polonia volando senza scalo da Milano a Rzeszów”.