Ita Airways spinge sull'intermodalità: servizi treno+aereo con Deutsche Bahn

Ita Airways continua sulla via dell'intermodalità. La compagnia aerea ha siglato una nuova partnership con W2 by GO7 per il trasporto combinato aereo+treno su alcune destinazioni della rete Deutsche Bahn AG.



Attraverso l'accordo ogni passeggero in possesso di un biglietto della compagnia su un volo da Roma Fiumicino e Milano Linate verso l’aeroporto di Francoforte potrà proseguire il proprio viaggio in Germania o Svizzera con un unico titolo di viaggio, che gli permetterà di salire a bordo dei treni Deutsche Bahn e raggiungere la propria destinazione finale.



In questo modo il network del vettore si arricchisce con 13 nuove destinazioni, di cui 12 in territorio tedesco (Colonia, Düsseldorf, Stoccarda, Dresda, Monaco di Baviera, Lipsia, Berlino, Amburgo, Hannover, Norimberga, Munster, Brema) e una in territorio elvetico (Basilea).