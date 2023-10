“I flussi da e per Roma Fiumicino hanno ampiamente superato i volumi di traffico pre-covid”. Marco Troncone, amministratore delegato di Adr è soddisfatto: la domanda di trasporto aereo ha ripreso a correre e il Leonardo da Vinci si prepara a stagioni di grande sviluppo. I voli verso le destinazioni del Nord America, ha spiegato l’amministratore delegato in un’intervista a TTG Italia, già nei primi tre mesi del 2024 cresceranno del 50 per cento. E una sfida, quella dei collegamenti in aerotaxi, vedrà lo scalo romano attivare le prime operazioni per il Giubileo. "Numeri alla mano, i flussi da e per Roma Fiumicino hanno ampiamente superato i volumi di traffico pre-covid - aggiunge -: difatti, escludendo dalla domanda servita i Paesi dove oggi non è possibile volare come ad esempio Russia, Ucraina e Bielorussia, la crescita rispetto al 2019 è del 12 per cento...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)