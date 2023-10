“Un traguardo che per Volotea è motivo di grande orgoglio”. Carlos Muñoz (nella foto), ceo e fondatore del vettore, commenta così il raggiungimento del record di 55 milioni di passeggeri trasportati, mentre il totale voli ha superato quota 18.500.

“Questo risultato - sottolinea - riflette al meglio il nostro impegno quotidiano nell’offrire un servizio di qualità e attento. Gli elevati standard che da sempre garantiamo ai nostri clienti ci hanno permesso di ottenere importanti riconoscimenti a livello mondiale e un tasso di raccomandazione del 90%: questo significa che sono più di 9 su 10 i viaggiatori che ci consiglierebbero a parenti e amici”.



Come da tradizione, Volotea ha voluto celebrare e condividere questo successo con uno dei suoi passeggeri. Così Lucie Charteau, la 55 milionesima passeggera, una volta atterrata a Strasburgo, in Francia, è stata accolta con tutti gli onori dai membri dell’equipaggio e dal team Volotea e, inoltre, ha ricevuto un anno di voli gratuiti per lei e per quattro persone a sua scelta, da e per una delle oltre 100 città in cui la compagnia aerea vola.