Emirates, il nuovo calendario del recruiting: ecco le date di ottobre

Saranno 18 le giornate di recruiting che Emirates sta organizzando per ottobre e novembre. Gli open day – otto a ottobre e 10 a novembre – si volgeranno nelle principali città italiane e fanno parte di un più ampio piano di recruiting che Emirates ha iniziato nel 2022 ospitando eventi di selezione in 340 città in tutto il mondo.

Appuntamenti che hanno permesso alla compagnia aerea di raggiungere il traguardo del superamento delle 20mila persone che fanno parte del suo personale di bordo. Per Emirates questa estate è stata una delle più trafficate di sempre non solo a Dubai, ma anche nel mercato italiano, con circa 130mila passeggeri in partenza dai 4 gateway di Roma, Milano, Bologna e Venezia nei mesi da giugno ad agosto e più di 120mila in arrivo dall’estero.



Prima tappa del recruiting Torino domani 13 ottobre, seguirà poi Roma il 15 ottobre, Firenze il 17, Bologna il 22 e poi ancora Venezia il 25 ottobre, Milano due giorni dopo e infine ancora Roma il 29 del mese.