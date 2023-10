Aeroporto di Rimini: un piano per arrivare a un milione di arrivi annui

Cinque punti per fare crescere i voli e gli arrivi internazionali nei prossimi cinque anni. E’ il piano di sviluppo dell’aeroporto di Rimini, gestito da AirRiminum, che si appresta a chiudere l’anno in corso con circa 290mila passeggeri (+40 per cento sull’anno precedente), ma che si pone ora l’obiettivo di raggiungere quota un milione entro il prossimo quinquennio per portare fino a 3,7 milioni di pernottamenti.

Per raggiungere il traguardo è stato effettuato uno studio volto a individuare i mercati europei sui quali concentrare gli sforzi per puntare ai voli low cost dalle capitali europee strategiche, creare collaborazioni con tour operator internazionali, guardare anche al lungo raggio tramite rotte verso gli hub europei.



Quanto al target di riferimento il progetto prevede di andare oltre al classico turista balneare e guardare in particolare alle direttrici importanti per i movimenti fieristici e congressuali oltre al turismo culturale.