Un incendio che ha colpito uno dei parcheggi dell'aeroporto londinese di Luton (danneggiando circa 1.200 veicoli) ha costretto lo scalo alla chiusura.

Le autorità aeroportuali, come riportato da corriere.it, hanno comunicato che per questioni di sicurezza l'aerostazione resterà chiusa fino alle 14 ora locale (ovvero alle 15 ora italiana). Fino a quest'ora, dunque, sono sospesi tutti i voli.



L'incendio è divampato nella notte in uno dei parcheggi, causandone il parziale crollo.