Compagnie aeree e aeroporti faccia a faccia per capire in che direzione si stia muovendo il trasporto aereo. Oggi a TTG Travel Experience il settore aviation sale sul palco per tracciare la rotta del mercato. Dalle 14 alle 15 nella Main Arena, all'interno della Hall Sud, il direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista modererà il dibattito che coinvolgerà Gabriella Galantis (senior director sales Southern Europe Lufthansa Group), Valeria Rebasti (Volotea international market director), Federico Scriboni (head of aviation business development Aeroporti di Roma Spa) e Andrea Tucci (direttore aviation business development di Sea Aeroporti di Milano).



Gli argomenti

Diversi i temi che saranno trattati: dal peso sempre maggiore delle low cost sul mercato italiano alle grandi aggregazioni che stanno cambiando il volto del trasporto aereo in Europa, fino alla corsa dei prezzi che non sembra avere fine.

Ma ci sarà spazio anche per parlare delle conseguenze della mancanza di personale nel comparto aviation e di come sia cambiato il mercato dopo la pandemia.