Snav apre le vendite per i collegamenti via mare del 2024

Prendono il via da oggi le vendite per il 2024 di Snav. Un anno che si annuncia con numerose novità in casa della compagnia del Gruppo Msc che, a fianco a una conferma totale del network di quest’anno, si presenterà con importanti interventi sul fronte della flotta e dei collegamenti e su quello della sostenibilità.

“Confermate le politiche di advance booking per consentire ai clienti di programmare il viaggio con maggiore flessibilità e serenità – aggiunge la compagnia -. Anche per l’estate 2024 Snav offre la possibilità di prenotare i suoi collegamenti con grande anticipo con la possibilità di annullare la prenotazione fino a 30 giorni dalla data di partenza con il rimborso del 100% del prezzo, esclusi i diritti”.



Tornando al network, le rotte che possono essere prenotate da oggi sono quelle da Napoli per le Isole Eolie (che saranno operati da 1 giugno a 16 settembre 2024), per le Isole Pontine (da 1 giugno a 15 settembre 2024), per Ischia, Capri e Procida per tutto l’anno e da Ancona per Spalato/Croazia (dal 24 aprile al 6 ottobre 2024).