L'industria italiana e quella tedesca promuovono l'operazione Ita-Lufthansa

L’industria italiana insieme a quella tedesca ‘promuovono’ congiuntamente l’operazione Ita-Lufthansa come spinta per rafforzare il sistema infrastrutturale italiano ma anche europeo. Arriva da un comunicato congiunto che porta la firma di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, e Siegfried Russwurm, presidente della Bdi, il ‘via libera’ all’integrazione di Ita nel gruppo tedesco.

Nella nota, si legge su Il Sole 24 Ore, Bonomi sottolinea come sia “essenziale che questa transizione sia gestita con determinazione e lungimiranza per garantire che la nuova compagnia mantenga e accresca il valore sul suo territorio italiano, a beneficio dei cittadini e di tutta la comunità imprenditoriale”.



Dal canto suo Russwurm ha evidenziato che “la domanda dinamica del settore e le sfide strutturali richiedono aziende ben finanziate e di successo, in grado di gestire i principali investimenti nella protezione del clima. Con un’offerta migliore e più rispettosa del clima e i consumatori europei ne trarranno beneficio”.