Mantiene la normale operatività l’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv dopo gli attacchi palestinesi e lo stato di guerra che si è di fatto creato nell’area. Le compagnie del Paese non hanno sinora modificato il loro operativo, ma gran parte dei vettori stranieri hanno deciso di sospendere i loro voli sul Paese in attesa di vedere gli sviluppi della situazione.

Il Ministero degli Esteri in una nota ha ricordato che “gli israeliani all'estero che desiderano tornare a casa possono essere certi che l'aeroporto Ben-Gurion rimane aperto per partenze e arrivi. Alcune compagnie aeree straniere hanno cancellato i loro voli per Israele, quindi si consiglia di verificare con le compagnie stesse”.



Per sopperire ai tagli verranno aumentati i collegamenti dei vettori nazionali al fine di consentire ai cittadini israeliani all’estero di potere rientrare in patria.