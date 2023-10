Ita Airways: al via da oggi le tariffe speciali per il personale della scuola e del Mim

Prende il via oggi l’adesione di Ita Airways al piano sperimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che prevede misure di welfare in favore di docenti, dirigenti scolastici, ausiliari, tecnici e amministrativi della scuola e del personale del Ministero. Grazie a questa iniziativa tutto il personale del comparto scolastico così come i dipendenti del Ministero avranno diritto a viaggiare sugli aerei del vettore nazionale usufruendo di scontistiche dedicate.

“Per Ita Airways è un onore poter contribuire a questa operazione a favore del settore dell’istruzione – si legge in una nota della compagnia -, fra i più importanti motori per lo sviluppo della società e del nostro Paese, grazie al quale sono formati i cittadini di domani”. Tutte informazioni operative in merito all’iniziativa sono disponibili sul sito web del Mim nell’area riservata al personale.