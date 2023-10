Ryanair: “Non tutti i passeggeri potranno portare in cabina la valigia”

Dopo il pronunciamento di Bruxelles sui trolley a pagamento, non si fa attendere la risposta di Ryanair.

La risoluzione Ue infatti non è vincolante e dunque lascia spazi alle compagnie low cost per interventi in materia.



“È come in qualsiasi altra attività: se vuoi avere una camera superior in un albergo, paghi di più. Ecco perché esistono dei prezzi” è la secca replica dell'amministratore delegato della compagnia, Eddie Wilson, ripresa da preferente.com. Il vettore fa riferimento inoltre allo spazio disponible in cabina per i bagagli, che potrebbe non bastare per tutti i passeggeri, alcuni dei quali sarebbero costretti in ogni caso a imbarcare i trolley.



Inoltre, ha affermato Wilson, “ci è consentito fissare i prezzi dei nostri prodotti, è un diritto fondamentale secondo la legge europea".