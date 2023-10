AviaRoma incontra i sindacati in vista dei colloqui per le prime assunzioni

Nuovo piccolo passo avanti per l’ingresso sulla scena di AviaRoma, il vettore che, come si legge sul sito internet della compagnia, si propone di essere “pioniere nel settore dell’aviazione, ridefinendo gli standard del viaggio aereo. L’obiettivo è colmare il divario tra i vettori low cost e le compagnie aeree tradizionali, offrendo il meglio di entrambi i mondi”.

Nei giorni scorsi il ceo Robert Flavio Paltrinieri e il cdo & accountable manager Gaetano Rizzi hanno infatti incontrato le sigle sindacali per avviare il dialogo in vista della preparazione del contratto di lavoro per le future assunzioni. Nelle intenzioni della compagnia c’è di procedere con i colloqui per le assunzioni per arrivare a completare tutto l’organico programmato entro la fine del prossimo anno.



Entro la stessa scadenza dovrebbe poi avvenire anche il decollo effettivo dei primi collegamenti, che nelle intenzioni del vettore saranno a corto e medio raggio come punto di partenza.