Volotea aumenta l'impegno su Firenze con il volo su Praga dal 2024

Sarà Praga la new entry della programmazione di Volotea a Firenze per il 2024. Il volo prenderà il via a partire dal prossimo 22 marzo e verrà operato con due frequenze alla settimana.

La novità porterà a 13 i collegamenti sullo scalo toscano della low cost che prevederà cinque rotte nazionali (Bari, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo) e otto internazionali (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa, Amburgo e Bilbao oltre a Praga).



L’impegno di Volotea si traduce così in più di 2.600 voli e una capacità record di oltre 413mila posti in vendita, con un incremento del 30 per cento rispetto al 2023.