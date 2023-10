Lo scorso agosto il traffico totale passeggeri è aumentato del 28,4% rispetto ad agosto 2022, raggiungendo il valore massimo per quest'anno, stando agli ultimi dati Iata. E ora, a livello globale, è al 95,7% dei livelli pre-covid.

“Stiamo entrando nell’ultimo trimestre dell’anno - ha osservato Willie Walsh, direttore generale della Iata -, e il settore aereo è quasi completamente tornato ai livelli di domanda del 2019. L’obiettivo, tuttavia, non è stato quello di ripristinare un numero specifico di passeggeri o di voli, ma piuttosto di soddisfare la domanda di connettività, che era stata forzatamente repressa per più di due anni”.



Focalizzando per area i dati di traffico passeggeri ad agosto 2023, Iata mostra come siano state le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico a registrare l’incremento più vistoso, pari al 98,5% rispetto allo stesso mese del 2022. I vettori europei hanno, invece, fatto segnare il +13,6%, con una capacità potenziata del 12,3% e un load factor dell’86,8%.