Bagaglio a mano a pagamento, il Parlamento europeo vota contro

E’ arrivato anche il pronunciamento del Parlamento europeo in merito alla questione del bagaglio a mano a pagamento in aereo e la presa di posizione contenuta in una risoluzione approvata per acclamazione va decisamente contro le attuali pratiche, in particolare delle compagnie aeree low cost.

In pratica con l’attuale decisione ribadirebbe quanto contenuto in una sentenza della Corte Ue di Giustizia, risalente al 2014, che evidenzia come le compagnie non dovrebbero potere addebitare un supplemento per il bagaglio a mano, considerato indispensabile nel viaggio di una persona. E per fare questo l’unica soluzione sarebbe quella di adottare norme univoche su dimensioni e peso che valgano per tutti i vettori.



Ora il tema dovrà essere affrontato dalla Commissione Ue alla quale è stato richiesto, proprio in virtù di questa risoluzione, una visione della legislazione comunitaria sui servizi aerei.