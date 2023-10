Latam, i contenuti Ndc approdano su Sabre

Accordo tra Latam e Sabre per la distribuzione dei contenuti Ndc della compagnia aerea attraverso il gds.

"Le due aziende - si legge in una nota dell'azienda informatica - stanno attualmente collaborando all'integrazione dei contenuti Ndc by Latam nel gds di Sabre, la cui implementazione è prevista per la prima metà del 2024"



"Latam sta ampliando continuamente le opzioni di distribuzione disponibili per la comunità delle agenzie di viaggio - commenta Andreas Schek, vicepresidente delle vendite e del marchio di Latam Airlines Group -. Questo accordo approfondisce il nostro rapporto con Sabre e offre agli agenti di viaggio ulteriori opzioni per accedere ai nostri contenuti Ndc".



Latam diventerà così la 16esima compagnia che condivide i contenuti Ndc attraverso Sabre, disponibili in oltre 150 mercati.