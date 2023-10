Clia Summit 2024, Laurent: “L’Italia indicherà la via per il futuro”

di Alberto Caspani

Genova come banco di prova delle politiche green europee. Per Marie-Caroline Laurent, direttrice Europa di Clia, il Summit crocieristico in calendario nel capoluogo ligure il prossimo marzo potrebbe cambiare le linee di sviluppo non solo del settore shipping, ma dei trasporti in generale.

“Tre mesi dopo l’evento sono previste le elezioni europee - ha dichiarato alla presentazione della Clia European Cruise Week 2024 - e non possiamo escludere che gli interventi delle autorità di Bruxelles a Genova possano fornire linee guida differenti per fronteggiare le odierne sfide al mercato energetico, digitale e dei collegamenti intermodali, con effetti di ridistribuzione sulla filiera del turismo. Assorbendo metà dei 40 miliardi di euro d’investimenti nel settore crocieristico in programma per i prossimi cinque anni, l’Italia è il Paese che indicherà la via del futuro”.

Nella foto da sinistra, Luigi Attanasio, Marie-Caroline Laurent, Francersco Galietti, Marco Bucci, Pierfrancesco Vago, Giovanni Toti, Paolo Piacenza, Mauro Ferrando.