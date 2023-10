Giornate d’Autunno del Fai: Ita Airways main sponsor

Sarà Ita Airways il main sponsor delle Giornate d’Autunno del Fai che quest’anno si terranno il 14 e 15 ottobre, l’iniziativa culturale che promuove con visite speciali centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti.

“Abbiamo avviato la nostra collaborazione con il FAI già dallo scorso anno, aderendo al programma Corporate Golden Donor ha sottolineato il direttore generale Ita Andrea Benassi nel corso della presentazione -. Il patrimonio che il Fai tutela e promuove rappresenta un capitale unico al mondo, una delle risorse su cui investire per far rinascere, sviluppare e valorizzare il nostro meraviglioso Paese. Un obiettivo che perseguiamo in Ita Airways, come vettore aereo italiano di riferimento, promuovendo il Made in Italy e le bellezze del nostro Paese nel mondo”.