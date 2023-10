di Amina D'Addario

“Abbiamo fatto un balzo in avanti fortissimo sul mercato italiano, già nel 2019 abbiamo superato i livelli pre-Covid e quest’anno arriveremo ai 13,8 milioni di passeggeri”.



Arrivato a Fiumicino per incontrare il personale della compagnia, József Varadi, ceo di Wizz Air, ne approfitta per comunicare alla stampa il programma di investimenti sulla Penisola. “Abbiamo stabilito la nostra prima base a Fiumicino tre anni fa e oggi, con un market share dell’11%, stiamo rafforzando ulteriormente la posizione di terza compagnia più grande d’Italia”. Saranno sei le nuove rotte attivate per la prossima stagione estiva: da Roma saranno operati i voli per Berlino, Amburgo, Alicante, Copenaghen e da Milano Malpensa quelli per Parigi Beauvais e Tenerife. Allo stesso tempo saranno aumentate le frequenze su 17 rotte.



Il vettore posizionerà anche altri 4 nuovi aeromobili A321neo nelle basi italiane: tra marzo e luglio 3 aeromobili si uniranno alla flotta di Fiumicino e 1 aeromobile sarà impiegato a Malpensa.