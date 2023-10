Aegean: 18 nuove rotte in inverno, largo spazio al leisure

Sono 18 le nuove rotte che Aegean metterà in campo nell’orario invernale, sempre più corposo anno per anno. E in aggiunta arriverà anche il prolungamento di alcune rotte stagionali estive. Unica nota negativa è che quest’anno nelle new entry non sarà contemplata l’Italia.

L’Europa sarà il principale focus dell’ampliamento del network, con nuovi voli che verranno inseriti in particolare nell’Est del Continente. Ma il vettore alzerà ancora di più l’asticella in ottica leisure guardando all’Egitto con i voli su Sharm e Luxor. Secondo quanto riportato da Simpleflying, ci sarà anche un volo sull’Azerbaijan e uno su Dubai.



La compagnia aerea porta anche alcuni dei suoi servizi stagionali in operazioni tutto l'anno. Questi includono il volo appena lanciato quest'anno da Atene a Bristol oltre a Birmingham nel Regno Unito. Da Atene, i voli per Malaga, Bilbao, Tallinn, Riga e Tunisia continueranno durante l'inverno.